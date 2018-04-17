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Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала

Дьемерси Мбокани
20:59 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Сегодня, 17 апреля, "Динамо" планирует прибыть в Днепр, где завтра сыграет матч 1/2 финала Кубка Украины против "Днепра-1".

Полузащитник Виталий Буяльский, который получил повреждение во встрече чемпионата с донецким «Шахтером», уже в строю. Вернулся в основную обойму первой команды голкипер Георгий Бущан, а вот нападающим Дьемерси Мбокани и Жуниору Мораесу, а также хавбеку Денису Гармашу решили предоставить отдых.

Не полетел на игру и полузащитник Николай Шапаренко, который все еще не тренируется после травмы ключицы.

Добавим, что игра состоится на «Днепр-Арене» и начнется в 19:00. Главный арбитр встречи – Ярослав Козык.

Напомним, Мбокани и Мораес покинут «Динамо» по завершению сезона на правах свободных агентов.

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Новости спорта, Кубок Украины, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
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