Кубок Украины: ряд футболистов "Динамо" пропустят игру 1/2 финала
Новости спорта: Сегодня, 17 апреля, "Динамо" планирует прибыть в Днепр, где завтра сыграет матч 1/2 финала Кубка Украины против "Днепра-1".
Полузащитник Виталий Буяльский, который получил повреждение во встрече чемпионата с донецким «Шахтером», уже в строю. Вернулся в основную обойму первой команды голкипер Георгий Бущан, а вот нападающим Дьемерси Мбокани и Жуниору Мораесу, а также хавбеку Денису Гармашу решили предоставить отдых.
Не полетел на игру и полузащитник Николай Шапаренко, который все еще не тренируется после травмы ключицы.
Добавим, что игра состоится на «Днепр-Арене» и начнется в 19:00. Главный арбитр встречи – Ярослав Козык.
Напомним, Мбокани и Мораес покинут «Динамо» по завершению сезона на правах свободных агентов.