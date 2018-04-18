Лидер атаки "Спортинга" неожиданно решил завершить карьеру в сборной

Нападающий сборной Нидерландов Бас Дост решил завершить международную карьеру в возрасте 28 лет.

"Бас лично сообщил мне об этом решении. Мне очень жаль, потому что я отводил ему определенную роль в своих планах. Тем не менее, я уважаю его решение", — отметил главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.

Дост дебютировал за сборную Нидерландов в марте 2015-го года в матче против сборной Турции, в котором появился на замену. Всего на его счету 18 матчей, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.

В текущем сезоне Дост провел за Спортинг 26 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 25 голов и отдал две результативные передачи.