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Лидер атаки "Спортинга" неожиданно решил завершить карьеру в сборной

Бас Дост
03:20 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нападающий "Спортинга" Бас Дост заявил о завершении международной карьеры.

Нападающий сборной Нидерландов Бас Дост решил завершить международную карьеру в возрасте 28 лет.

"Бас лично сообщил мне об этом решении. Мне очень жаль, потому что я отводил ему определенную роль в своих планах. Тем не менее, я уважаю его решение", — отметил главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман.

Дост дебютировал за сборную Нидерландов в марте 2015-го года в матче против сборной Турции, в котором появился на замену. Всего на его счету 18 матчей, в которых он забил один гол и отдал три результативные передачи.

В текущем сезоне Дост провел за Спортинг 26 матчей в чемпионате Нидерландов, в которых забил 25 голов и отдал две результативные передачи.

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Новости спорта, Бас Дост, Новости футбола, Сборная Нидерландов, ФК Спортинг, Футбол.
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