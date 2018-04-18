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Томас Гримм - о выступлениях клубов УПЛ в чужих городах

Томас Гримм
15:21 Сегодня Телеграф
football24.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Новый президент УПЛ Томас Гримм поддержал решение ФФУ позволить клубам временно играть в чужих городах.

По мнению президента УПЛ Томаса Гримма, команды должны играть в своей городах, но сейчас решение о запрете выступать в чужих городах снизит количество команд в чемпионате. Об этом он рассказал в интервью порталу Sport Arena.

"Однозначно, каждый клуб должен играть в своем городе. Однако проблема заключается в том, что мы не можем сказать: "Окей, вы не можете играть, где надо играть – убирайтесь отсюда". Ведь тогда у нас будет 10 или даже 8 клубов.

Поэтому ФФУ приняла постановление, позволяющее временно играть в других городах. Такая нынешняя ситуация. Ее надо решить как можно быстрее, однако этот вопрос сложнее, чем нам кажется, и относится к сфере не только УПЛ как таковой.

Поэтому клубы надо не запугивать, а создавать условия, чтобы они могли развиваться", – сказал он.

Отметим, что сейчас из-за российской агрессии на Востоке Украины не в своих городах выступают луганская Заря и донецкие Олимпик и Шахтер. Также из-за реконструкции собственных арен в других городах играют ровенский Верес и каменская Сталь.

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Новости спорта, Новости футбола, Томас Гримм, УПЛ, Футбол, ФФУ.
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