Игрок "Байера" - о дуэли с "Баварией": Мюнхенцы, как и мы, тоже ходят в туалет

Защитник «Байера» Джоанатан Та поделился ожиданиями от полуфинала Кубка Германии с «Баварией», который состоится 17 апреля в 21:45.

«Футболисты «Баварии» – обыкновенные люди, они, как и мы, тоже ходят в туалет. Мюнхенцы не являются непобедимыми, а полуфинал кубка отличается от игры в чемпионате. У нас хорошие шансы на победу.

Нас сравнивали с Боатенгом миллион раз, но в какой-то момент я сказал себе: «Хватит, теперь я играю в свою игру. Джером, конечно, является отличным футболистом, его карьера – мечта. У нас есть несколько сходств, но я хочу пойти своим путем, чтобы потом молодые игроки говорили: «Я хочу играть, как Джонатан Та. Это сделало бы меня счастливым», – сказал немецкий защитник.

Отметим, что во второй полуфинальной пару 18 апреля сыграют «Шальке» и «Айнтрахт». Кубковые противостояния состоят из одного матча.