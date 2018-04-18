Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Новости: Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото
Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото
Новости: Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
Новости: Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
Стала известна причина переноса боя Усик - Гассиев
X

Ибрагимович - о шансах сыграть на ЧМ-2018

Златан Ибрагимович
14:51 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Знаменитый нападающий Златан Ибрахимович дал понять, что вернется в сборную Швеции к чемпионату мира-2018.

Об этом он заявил в гостях у Джимми Киммела, ведущего одного из самых популярных вечерних шоу в США.

«Я еду на чемпионат мира. Чемпионат мира без меня не был бы чемпионатом мира», — в своем стиле заметил Златан.

Златан Ибрахимович выступал за скандинавов в 2001-16 годах, забив за это время 62 гола в 116 матчах за команду. После Евро-2016 он объявил о завершении международной карьеры, так что успешный для себя отбор на ЧМ-2018 шведы провели без него.

На чемпионате мира Златан в последний раз играл еще в 2006 году.

В прошлом месяце 36-летний бомбардир перебрался из МЮ в Лос-Анджелес Гэлакси, где в 3 матчах забил уже 3 мяча

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Златан Ибрагимович, Новости футбола, Сборная Швеции, Футбол, ЧМ-2018.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки

Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото

Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото
Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в откровенном наряде

Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в откровенном наряде
Самая лучшая презентация футбольной формы (18+)

Самая лучшая презентация футбольной формы (18+)
"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая

"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Байер" 2:6 "Бавария": видео голов и обзор матча Кузен Джеррарда спас судью от нападения агрессивного болельщика (Видео) Игроком "Шахтера" интересуются три турецких гранда

Последние новости

Символическая сборная АПЛ сезона 2017/18 Савченко рассказала, о чем ее спрашивали на полиграфе Ева Лонгория получила свою звезду на "Аллее славы"
Сегодня читают в спорте
01 Цирк приехал: Ломаченко устроил выступление на тренировке (Видео)
02 Спортивный директор "Шальке": У Коноплянки есть один большой недостаток
03 Оригинальное празднование гола в Румынии (Видео)
04 Роналду забил крутой гол боковыми ножницами (Видео)
05 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
Новости сегодня
15:47 В Индии грузовик упал с моста: погибли более 20 человек
15:47 Маникюр 2018: красивые идеи яркого весеннего дизайна ногтей (Фото)
15:45 Украина увеличила агроэкспорт в ЕС почти на 30%
15:44 "Барселона" не проигрывает в чемпионате 40 матчей подряд
15:40 Анджелина Джоли показала, как управляет самолетом (Видео)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Кабмин Азербайджана ушел в отставку
Кабмин Азербайджана ушел в отставку
Новости: Верховная Рада рассмотрит проект об автокефальной церкви
Верховная Рада рассмотрит проект об автокефальной церкви
Новости: Правительство одобрило даты ряда праздников
Правительство одобрило даты ряда праздников
Новости: ВДВ Украины переименовали в ДШВ
ВДВ Украины переименовали в ДШВ
Добавить комментарий
0