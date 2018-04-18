Ибрагимович - о шансах сыграть на ЧМ-2018

Об этом он заявил в гостях у Джимми Киммела, ведущего одного из самых популярных вечерних шоу в США.

«Я еду на чемпионат мира. Чемпионат мира без меня не был бы чемпионатом мира», — в своем стиле заметил Златан.

Златан Ибрахимович выступал за скандинавов в 2001-16 годах, забив за это время 62 гола в 116 матчах за команду. После Евро-2016 он объявил о завершении международной карьеры, так что успешный для себя отбор на ЧМ-2018 шведы провели без него.

На чемпионате мира Златан в последний раз играл еще в 2006 году.

В прошлом месяце 36-летний бомбардир перебрался из МЮ в Лос-Анджелес Гэлакси, где в 3 матчах забил уже 3 мяча