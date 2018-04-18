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"Великих футболистов всегда критикуют": Бензема - о критике в свой адрес

Карим Бензема
10:17 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Форвард Реала Карим Бензема не обращает внимания на критику в свой адрес.

Бензема регулярно критикуют за низкую результативность, особенно по ходу текущего сезона, но они относится к этому очень спокойно.

«Великих футболистов всегда критикуют, потому что надо продавать газеты. Если я сыграть плохо – я и так это знаю. Мне не нужно читать газеты, чтобы это узнать. Я стараюсь в каждом матче помогать команде и делать все для победы, и мне абсолютно безразлично, что там обо мне пишет пресса», — цитирует француза Marca.

Карим говорит, что для того, чтобы долго играть в Реале, ему пришлось многим жертвовать.

«Еще в 23 года я понял, что мне нужна дисциплина, если не хочу рано вернуться во Францию. Чтобы стать тем, кем я являюсь сейчас, пришлось многим жертвовать. Самым тяжелым было изменить питание. Это одна из самых больших жертв».

Также форвард рассказывает, что ему очень помогает президент Реала Флорентино Перес, который поддержал его даже после скандала с шантажом Матье Вальбуэна, когда Карима арестовали.

«Проведя день в тюрьме я вернулся в Мадрид очень расстроенным, а Перес ждал меня. Он сказал, что всегда поддержит меня, и в хорошие, и в плохие времена. После этого случая он стал для меня как член семьи».

Карим Бензема играет за Реал с 2009 года и суммарно провел за клуб 403 матча, забив 190 голов (в том числе в этом сезоне – 38 матчей и 9 голов).

Прошлой осенью француз продлил контракт со Сливочными, но пресса продолжает сватать в Мадрид других центрфорвардов – в частности, называются имена Харри Кейна и Мауро Икарди.

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Новости спорта, Карим Бензема, Новости футбола, ФК Реал, Футбол, Чемпионат Испании.
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