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Михайленко: Должны переиграть "Динамо"

Дмитрий Михайленко
10:48 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Наставник "Днепра-1" поделился своими ожиданиями от полуфинала Кубка Украины

Главный тренер СК «Днепр-1» Дмитрий Михайленко поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Украины против киевского «Динамо».

«Мы стараемся донести до ребят, что сделано уже много и полуфинал — это уже достижение для такого молодого клуба, как «Днепр-1». Так что свой вклад в историю мы уже сделали и теперь нужно получать удовольствие от положения, в котором мы находимся.

Те ресурсы, что у нас есть, вряд ли нам позволят нам на равных противостоять киевлянам, потому что у них команд более атлетическая, более того, в этом компоненте «Динамо» возможно сильнейшая в Украине, и соревноваться в этом нам с ними трудно, поэтому мы должны переиграть соперника в желании и настроении.

Да, можем что-то придумать и в игровых компонентах, но ключевым фактором все же станет умение выжать из себя максимум, умение терпеть в сложных моментах, когда нас будут атаковать и потребуется максимальная концентрация в эпизодах», — сказал Михайленко.

Поединок полуфинала Кубка Украины «Днепр-1» — «Динамо» состоится в среду, 18-го апреля, в Днепре. Начало встречи — в 19:00 по киевскому времени.

 

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Новости спорта, Дмитрий Михайленко, Кубок Украины, Новости футбола, СК Днепр-1, Футбол.
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