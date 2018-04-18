Клозе станет тренером "Баварии"

Экс-форвард мюнхенцев и сборной Германии со следующего сезона будет тренировать одну из юниорских команд «Баварии» (U-17).

Об этом рассказал спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич.

"Миро - отличный парень и очень опытный в прошлом футболист. Часть философии «Баварии» как раз состоит в том, чтобы давать бывшим игрокам вернуться в клуб", - поведал Салихамиджич.

39-летний Клозе выступал за мюнхенскую команду с 2007 по 2011 год. Закончил карьеру в 2016 году после выступлений за «Лацио».

В составе сборной Мирослав провел 137 матчей и является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

С лета изменения ждут и основную команду «Баварии», которую возглавит Нико Ковач.