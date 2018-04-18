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Президент УЕФА: То, что сказал Буффон - неправильно

"Реал" - "Ювентус"
13:54 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Александер Чеферин прокомментировал слова Джанлуиджи Буффона в адрес главного арбитра матча "Реал" - "Ювентус".

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал высказывания вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (3:1). Футболист, удалённый на 93-й минуте встречи при счёте 3:0 в пользу туринской команды, заявил, что у главного арбитра мусорный бак вместо сердца.

"Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
"Реал" - "Ювентус" 1:3: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)Читать полностью

"То, что сказал Буффон, – неправильно, и ему не стоило этого делать. Но я могу понять его в плане накала игры. Конечно, пенальти на 93-й минуте матча разочаровывает. После матча я сразу же поговорил с Андреа Аньелли, и я знаю, что он поступил как джентльмен. Он никого не оскорблял и не был агрессивным, это же подтвердил делегат матча. Хотя, конечно, он был так же разочарован, как и Буффон, и местами не мог скрыть эмоций", — цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.

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