Президент УЕФА: То, что сказал Буффон - неправильно

Президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал высказывания вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (3:1). Футболист, удалённый на 93-й минуте встречи при счёте 3:0 в пользу туринской команды, заявил, что у главного арбитра мусорный бак вместо сердца.

"То, что сказал Буффон, – неправильно, и ему не стоило этого делать. Но я могу понять его в плане накала игры. Конечно, пенальти на 93-й минуте матча разочаровывает. После матча я сразу же поговорил с Андреа Аньелли, и я знаю, что он поступил как джентльмен. Он никого не оскорблял и не был агрессивным, это же подтвердил делегат матча. Хотя, конечно, он был так же разочарован, как и Буффон, и местами не мог скрыть эмоций", — цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.