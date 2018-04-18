Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Среда, 18.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Украинские борцы решили ехать на чемпионат Европы в Россию
Новости: Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото
Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото
Новости: Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
Новости: Министерство спорта отменило запрет на участие в турнирах в России
Министерство спорта отменило запрет на участие в турнирах в России
X

Кубок Лиги чемпионов побывает в 5 городах Украины: график пребывания

Кубок Лиги чемпионов УЕФА
16:07 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Кубок Лиги чемпионов УЕФА посетит 5 украинских городов в рамках тура под названием Trophy Experience с 22 по 30 апреля.

Трофей побывает в Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.

Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил на пресс-конференции директор Департамента по подготовке и проведению финалов Лиги Чемпионов УЕФА-2018 Федерации футбола Украины Андрей Бондаренко.

"Начиная с 22 апреля, будет проходить путешествие Кубка ЛЧ городами Украины, так называемый Trophy Experience. Оно пройдет в 5 городах. Мы пытались охватить все части Украины.

Путешествие кубка начнется 22 апреля в Мариуполе, 23 апреля он будет в Днепре, 26 апреля – в Харькове, 29 апреля – в Одессе и 30 апреля закончится во Львове", – рассказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Кубок Лиги чемпионов УЕФА, Лига Чемпионов, Новости футбола, УЕФА, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки

Украинская девушка, которая покорила сердце Паулу Фонсеки
Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото

Самая красивая спортсменка Казахстана поразила откровенным фото
Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в откровенном наряде

Украинская легкоатлетка восхитила фигурой в откровенном наряде
Самая лучшая презентация футбольной формы (18+)

Самая лучшая презентация футбольной формы (18+)
"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая

"Формула-1". Яркие моменты победы Риккардо на Гран-при Китая
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ибрагимович - о шансах сыграть на ЧМ-2018 Игрок "Шахтера" - в числе главных трансферных целей "Манчестер Юнайтед" Президент УЕФА: То, что сказал Буффон - неправильно

Последние новости

Суд запретил принуждать Савченко сдать образцы слюны Лето рядом: красота тропических островов в объективе британского фотографа (Фото) Бокс. WBC утвердил бой за звание обязательного претендента на титул Головкина
Сегодня читают в спорте
01 Цирк приехал: Ломаченко устроил выступление на тренировке (Видео)
02 Спортивный директор "Шальке": У Коноплянки есть один большой недостаток
03 Оригинальное празднование гола в Румынии (Видео)
04 Роналду забил крутой гол боковыми ножницами (Видео)
05 Вот это поворот: тренер "ПСЖ" назвал клуб, в котором желает поработать
Новости сегодня
17:17 Врачи назвали заболевание, при котором полезно пить кофе
17:15 Савченко не может подать е-декларацию
17:10 Украина готовит очередной иск в ЕСПЧ против России
17:04 В Германии обыскивают офисы Porsche
16:58 В НБУ назвали условия для ускорения роста украинской экономики
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине могут отменить желтый сигнал светофора
В Украине могут отменить желтый сигнал светофора
Новости: Верховная Рада рассмотрит проект об автокефальной церкви
Верховная Рада рассмотрит проект об автокефальной церкви
Новости: Украина удвоила иммиграционную квоту
Украина удвоила иммиграционную квоту
Новости: ВДВ Украины переименовали в ДШВ
ВДВ Украины переименовали в ДШВ
Добавить комментарий
0