Кубок Лиги чемпионов побывает в 5 городах Украины: график пребывания

Трофей побывает в Мариуполе, Днепре, Харькове, Одессе и Львове.

Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил на пресс-конференции директор Департамента по подготовке и проведению финалов Лиги Чемпионов УЕФА-2018 Федерации футбола Украины Андрей Бондаренко.

"Начиная с 22 апреля, будет проходить путешествие Кубка ЛЧ городами Украины, так называемый Trophy Experience. Оно пройдет в 5 городах. Мы пытались охватить все части Украины.

Путешествие кубка начнется 22 апреля в Мариуполе, 23 апреля он будет в Днепре, 26 апреля – в Харькове, 29 апреля – в Одессе и 30 апреля закончится во Львове", – рассказал он.