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Кубок Германии: Хайнкес прокомментировал разгром "Байера" в 1/2 финала

Юпп Хайнкес
21:04 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Наставник мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес поделился своими эмоциями после победы его подопечных над "Байером" в 1/2 финала Кубка Германии.

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал разгромную победу над «Байером» (6:2) в полуфинале Кубка Германии.

«На протяжении большей части матча это была настоящая демонстрация футбольного искусства. Мы показали топ-игру против очень хорошего соперника. Мы доминировали на поле, но были ситуации, когда Свен Ульрайх спасал нас. Я считаю его великолепным голкипером. Мы были невероятно мотивированы и сосредоточены на результате. „Бавария“ хотела непременно завоевать путёвку в Берлин и заслужила её. Мы выбили „Лейпциг“, дортмундскую „Боруссию“ и очень талантливую леверкузенскую команду. Игроки „Баварии“ в хорошей форме», — приводит слова Хайнкеса пресс-служба мюнхенцев.

Соперник «Баварии» по финалу Кубка Германии определится сегодня, 18 апреля, в матче между «Шальке-04» и франкфуртским «Айнтрахтом». Встреча пройдёт в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена» и начнётся в 21:45 по московскому времени.

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Новости спорта, Кубок Германии, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Байер, Футбол, Юпп Хайнкес.
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