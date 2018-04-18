Футбол. ФИФА убирает Кубок конфедераций, вместо этого будет новый супертурнир
Новости спорта: Начиная с 2021 года такого турнира как Кубок конфедераций существовать не будет.
Президент ФИФА Джанни Инфантино раскрыл планы по изменению двух турниров, проводимых под эгидой его организации.
Инфантино уже разослал информацию всем конфедерациям, согласно которой с 2021 года Кубок конфедераций будет упразднен, а вместо него будет проводиться расширенный чемпионат мира среди клубов.
Турнир будет проводиться раз в четыре года в течение 18 дней. Ранее сообщалось, что в новом клубном чемпионате мира будут участвовать 24 команды (8 групп по три команды в каждой).
Подобные изменения связаны с тем, что чемпионат мира среди клубов сейчас не привлекателен как со спортивной, так и с финансовой точки зрения. При этом группа частных инвесторов готова вложить около 25 миллиардов долларов в период с 2021 по 2033 год, чтобы развивать новые соревнования ФИФА.