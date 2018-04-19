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Тренер "Байера" - об унизительном поражении против "Баварии" в Кубке Германии

Хайко Херрлих
20:15 Сегодня Телеграф
terrikon.com

Новости спорта: Наставник леверкузенского "Байера" поделился своим мнением относительно результата поединка его команды против "Баварии" в рамках Кубка Германии.

Главный тренер "Байера" Хайко Херрлих прокомментировал разгромное поражение от "Баварии" (2:6) в полуфинале Кубка Германии.

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"Плохо, когда после восьми минут матча ты уже проигрываешь 0:2, - приводит слова Хайко пресс-служба мюнхенцев. - Тем не менее, наша команда показала характер и смогла вскоре создать отличные моменты. Мы старались продолжать бороться и сравнять счет. Мы перестроились и стали играть в более открытый футбол. Если бы мы использовали первые моменты, то игра сложилась бы по-другому. Вместо этого "Бавария" в ответной атаке сделала счет 3:1, а потом мы получили еще три гола один за другим. Мы основательно получили по хребту, это неприятно, это злит меня. "Баварцы" были очень эффективны. Они играли на кураже, впечатляет то, что они не оставнавливаются. В них чувствутеся страсть и жажда побед".

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Новости спорта, Бундеслига, Новости футбола, ФК Бавария, ФК Байер, Футбол, Хайко Херрлих.
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