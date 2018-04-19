Команды украинских тренеров вышли в финал Кубка Азербайджана

Кешля три годы подряд останавливалась на стадии полуфинала Кубка. Юрию Максимову с первой попытки удалось пройти эту стадию, преодолев Сумгаит. В домашнем матче Кешля минимально победила, а в выездном сыграла вничью 1:1.

Более сложный путь к финалу был у Габалы. Команда Григорчука проиграла в домашнем матче Нефтчи со счетом 1:2. А в ответном матче Нефтчи быстро организовал домашний гол, но уже к перерыву вела в счете Габала благодаря дублю француза Багали Дабо. Во втором тайме Габала забила еще раз, победила 3:1 на выезде и вышла в финал.

Для команды Григорчука (а еще в Габале играют вратарь Дмитрий Безотосный и защитник Виталий Вернидуб) это второй выход в финал Кубка Азербайджана подряд. В прошлом сезоне Габала проиграла в финале.

Дуэль украинских тренеров, скорее всего, будет только заочной. В ответном полуфинальном матче Юрий Максимов подрался с игроком Сумгаита, из-за чего был удален со скамейки на концовку матча. Вероятно, украинский тренер получит дисквалификацию за свои действия.

Финал Кубка Азербайджана пройдет 28 мая.