Невероятный дубль Селезнева вывел "Акхисар" в финал Кубка Турции (Видео)
Новости спорта: Украинский нападающий Акхисара Евгений Селезнев помог своему клубу пройти Галатасарай.
Акхисар Беледиеспор вышел в финал Кубка Турции благодаря выездной победе над Галатасараем — 2:0.
Обоими голами в составе гостей отметился Евгений Селезнев. Украинец открыл счет уже на четвертой минуте игры, завершив контратаку своей команды.
За десять минут до свистка на перерыв Евгений оформил дубль, удвоив преимущество гостей.
В первом полуфинальном матче команда украинца проиграла со счетом 1:2.
В финале Акхисар Беледие сыграет с победителем пары между Бешикташем и Фенербахче. Первый их матч закончился со счетом 2:2.
В текущем сезоне Селезнев провел 17-й матчей в составе Акхисар Беледие, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста.