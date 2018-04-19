Невероятный дубль Селезнева вывел "Акхисар" в финал Кубка Турции (Видео)

Акхисар Беледиеспор вышел в финал Кубка Турции благодаря выездной победе над Галатасараем — 2:0.

Обоими голами в составе гостей отметился Евгений Селезнев. Украинец открыл счет уже на четвертой минуте игры, завершив контратаку своей команды.

За десять минут до свистка на перерыв Евгений оформил дубль, удвоив преимущество гостей.

В первом полуфинальном матче команда украинца проиграла со счетом 1:2.

В финале Акхисар Беледие сыграет с победителем пары между Бешикташем и Фенербахче. Первый их матч закончился со счетом 2:2.

В текущем сезоне Селезнев провел 17-й матчей в составе Акхисар Беледие, в которых забил 9 голов и сделал 2 ассиста.