Алиев - о поведении Хачериди и отстранения Евгения от первой команды Динамо"

Бывший полузащитник «Динамо» и сборной Украины, ныне главный тренер тренер ФК «Хмельницкий» Александр Алиев заявил, что, когда он играл за киевлян, все прислушивались к мнению вратаря Александра Шовковского.

Шовковский недавно говорил, что стер бы Хачериди в порошок. Он действительно такой жесткий?

«Да. Саня всегда переживает за команду. Он все правильные слова сказал. Жеке пора повзрослеть. У них был один серьезный конфликт, когда мы играли с израильтянами в Кубке UEFA, когда его удалили. Тогда Саня зашел в раздевалку и конкретно так… Хачик Саню боялся. Это была правда.

Я никого не боюсь. «Пихать» надо по делу. Шовковский мог напихать, и все его к нему прислушивались».

Отметим, что Хачериди больше не тренируется с «Динамо» и летом официально станет свободным агентом.