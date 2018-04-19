Ромелу Лукаку 3-й сезон подряд бьет личный рекорд результативности

Бельгийский форвард с первого сезона в Андерлехте начал демонстрировать высокую результативность, забив за 2 сезона 39 мячей.

Переход в Челси ознаменовался уменьшением количества времени, а в следствии и голов (0 в первом сезоне АПЛ, 17 в аренде в ВБА и 16 в Эвертоне).

Начиная же с сезона 2014/15, Лукаку стабильно отличается 20-ю и более голами во всех турнирах (20, 25, 26).

Гол в поединке против Борнмута в рамках английской Премьер-лиги стал для Лукаку уже 27-м в нынешнем сезоне (16 в АПЛ, 5 в Кубке, 5 в Лиге чемпионов и 1 в Суперкубке УЕФА).