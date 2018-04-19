Болельщики 6 украинских городов увидят Кубки Лиги чемпионов

Эти города - Киев, Мариуполь, Днепр, Харьков, Одесса и Львов. Путешествие кубков начнется 21 апреля в 12.00 на Майдане Незалежности в Киеве: в этот день мэр Киева Виталий Кличко и президент ФФУ Андрей Павелко получат трофеи из рук послов финалов мужской и женской Лиги чемпионов-2018 Андрея Шевченко и Ии Андрущак.

График путешествия трофеев таков:

Мариуполь (22 апреля, 16.00-20.00, Театральная площадь)

Днепр (23 апреля, 13.00-19.00, Фестивальный причал у Шара желаний)

Харьков (26 апреля, 13.00-20.00, площадь Конституции возле исторического музея)

Одесса (29 апреля, 10.00-15.00 - локация уточняется);

Львов (30 апреля, 17.00-21.00, сквер братьев Рогатинцев возле памятника Вячеславу Чорновилу).