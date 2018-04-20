Золотая бутса-2018: Салах лидирует в споре лучших бомбардиров
Новости спорта: Обновленную версию рейтинга гонки за Золотую бутсу за 19 апреля.
Посреди недели в европейских чемпионатах состоялись матчи очередных туров европейских чемпионатов, но в борьбе за Золотую бутсу их проведение не повлияло.
Ливерпуль, Ман Сити и Бенфика не играли вообще, Бавария и ПСЖ играли в Кубке, Месси и Суарес не забили в матче Барселоны с Сельтой, Иммобиле не забил Фиорентине.
В итоге лишь Икарди и Кейн забили по голу, немного поправив свое положение.
Золотая бутса 2018
|Место
|Имя футболиста
|Клуб
|Голы
|Коэф
|Очки
|1
|Мохаммед Салах
|Ливерпуль
|30
|2
|60
|2
|Лионель Месси
|Барселона
|29
|2
|58
|3
|Чиро Иммобиле
|Лацио
|27
|2
|54
|3
|Роберт Левандовски
|Бавария
|27
|2
|54
|5
|Гарри Кейн
|Тоттенхэм
|26
|2
|52
|6
|Эдинсон Кавани
|ПСЖ
|25
|2
|50
|6
|Мауро Икарди
|Интер
|25
|2
|50
|8
|Жонас
|Бенфика
|33
|1,5
|49,5
|9
|Криштиану Роналду
|Реал Мадрид
|24
|2
|48
|10
|Луис Суарес
|Барселона
|23
|2
|46
|11
|Серхио Агуэро
|Манчестер Сити
|21
|2
|42
*при равенстве очков места игроков в таблице сортируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.
Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.