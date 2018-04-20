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Золотая бутса-2018: Салах лидирует в споре лучших бомбардиров

Мохаммед Салах
02:10 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Обновленную версию рейтинга гонки за Золотую бутсу за 19 апреля.

Посреди недели в европейских чемпионатах состоялись матчи очередных туров европейских чемпионатов, но в борьбе за Золотую бутсу их проведение не повлияло.

Ливерпуль, Ман Сити и Бенфика не играли вообще, Бавария и ПСЖ играли в Кубке, Месси и Суарес не забили в матче Барселоны с Сельтой, Иммобиле не забил Фиорентине.

В итоге лишь Икарди и Кейн забили по голу, немного поправив свое положение.

Золотая бутса 2018

Место Имя футболиста Клуб Голы Коэф Очки
1 Мохаммед Салах Ливерпуль 30 2 60
2 Лионель Месси Барселона 29 2 58
3 Чиро Иммобиле Лацио 27 2 54
3 Роберт Левандовски Бавария 27 2 54
5 Гарри Кейн Тоттенхэм 26 2 52
6 Эдинсон Кавани ПСЖ 25 2 50
6 Мауро Икарди Интер 25 2 50
8 Жонас Бенфика 33 1,5 49,5
9 Криштиану Роналду Реал Мадрид 24 2 48
10 Луис Суарес Барселона 23 2 46
11 Серхио Агуэро Манчестер Сити 21 2 42

*при равенстве очков места игроков в таблице сортируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

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Новости спорта, Золотая бутса 2018, Лионель Месси, Мохаммед Салах, Новости футбола, Футбол, Чиро Иммобиле.
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