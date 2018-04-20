Золотая бутса-2018: Салах лидирует в споре лучших бомбардиров

Посреди недели в европейских чемпионатах состоялись матчи очередных туров европейских чемпионатов, но в борьбе за Золотую бутсу их проведение не повлияло.

Ливерпуль, Ман Сити и Бенфика не играли вообще, Бавария и ПСЖ играли в Кубке, Месси и Суарес не забили в матче Барселоны с Сельтой, Иммобиле не забил Фиорентине.

В итоге лишь Икарди и Кейн забили по голу, немного поправив свое положение.

Золотая бутса 2018

Место Имя футболиста Клуб Голы Коэф Очки 1 Мохаммед Салах Ливерпуль 30 2 60 2 Лионель Месси Барселона 29 2 58 3 Чиро Иммобиле Лацио 27 2 54 3 Роберт Левандовски Бавария 27 2 54 5 Гарри Кейн Тоттенхэм 26 2 52 6 Эдинсон Кавани ПСЖ 25 2 50 6 Мауро Икарди Интер 25 2 50 8 Жонас Бенфика 33 1,5 49,5 9 Криштиану Роналду Реал Мадрид 24 2 48 10 Луис Суарес Барселона 23 2 46 11 Серхио Агуэро Манчестер Сити 21 2 42

*при равенстве очков места игроков в таблице сортируются согласно коэффициенту забитых в среднем за игру мячей.

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.