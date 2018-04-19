Алиев рассказал, какого тренера боялся больше всего

33-летний бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев рассказал о тренировках под руководством Павла Яковенко.

«Яковенко — это мой второй отец. В 15 лет я приехал к нему. У него на первом месте стояли дисциплина и порядок. Мы его боялись. Если Саныч заходил на олимпийскую базу, поднимался на второй этаж, то все ребята разбегались по комнатам, шуршали, чтобы только был порядок.

Порядок в комнате — это было самое главное. Если слышишь, что он зашел в какую-то комнату и начинает пихать за порядок, то все сразу по комнатам, начинают прятать вещи под кровати. Он для меня останется тренером номер один.

Не знаю, почему он без работы. Разговоры везде ходят, что у него тяжелые тренировки, что люди не выдерживают. Но он говорил: «Все в копилочку».

То, как мы пахали эти 2 года, рыгали, даже не скрою этого, все нам пригодилось. Из нашей команды 85-го года он сделал очень хорошую команду. Нам не было равных, даже в первой лиге. Мы никогда не переживали, что проиграем, выходили, всех мяли и уходили», — рассказал Алиев.