"Это призыв идти на войну": футболист шокировал заявлением о гимне страны

Форвард «Реала» Карим Бензема прокомментировал несколько животрепещущих вопросов.

О критике в свой адрес:

- Великих игроков всегда критикуют, потому что мы продаем газеты. Если у меня была плохая игра, мне не нужно читать прессу, чтобы знать об этом. Я всегда играю, чтобы помочь своим партнерам по команде и постараться выиграть все, но мне равно, если мое имя – в газетах. Это ничего не значит.

О своих жертвах:

- Когда мне было 23, я понял, что мне нужно быть более дисциплинированным, или я закончу во Франции. Я многим пожертвовал, чтобы прийти к тому, чего достиг. Одна из этих жертв – я прекратил есть все, что я хочу. Это самая большая жертва, что я сделал.

Об отказе петь гимн перед матчами сборной Франции:

- Если мы слушаем Марсельезу, это призыв идти на войну, и мне это не нравится.