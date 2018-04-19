Ушел из жизни владелец "Янг Бойз"

Вчера, 18 апреля, в 75-летнем возрасте скончался швейцарский бизнесмен Энди Рис, владелец велокоманды BMC Racing и футбольного клуба "Янг Бойз", сообщает AP.

Рис умер после продолжительной болезни в клинике Цюриха.

В настоящее время "Янг Бойз" лидирует в чемпионате Швейцарии. За шесть туров до завершения турнира "пчелы" опережают на 11 очков "Базель", который идет на второй позиции.

В текущем сезоне "Янг Бойз" обыграл киевское "Динамо" по сумме двух матчей в рамках третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Но в групповом турнире Лиги Европы уже команда Хацкевича играла роль первой скрипки, сыграв в результативную вничью в Киеве 2:2, а в Берне минимально обыграв соперника 1:0.