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Кравченко: Атмосфера на матче в Днепре была замечательная

Сергей Кравченко
07:11 Сегодня Телеграф
СК Днепр-1
Фото: СК Днепр-1

Новости спорта: Лидер днепровского клуба Сергей Кравченко прокомментировал полуфинал Кубка Украины с "Динамо".

Капитан СК "Днепр-1" Сергей Кравченко рассказал о своих впечатлениях от кубкового противостояния с "Динамо":

- Сергей, команда сражались с "Динамо", как тебе атмосфера игры?

- Атмосфера на матче была замечательная, стадион был заполнен почти на половину. Печально, конечно, проигрывать с таким счетом, и моя первая ошибка стала результативной, при том, что соперник в первом тайме нанес лишь четыре удара и при этом забил три гола, а мы свой момент до перерыва не реализовали. Конечно, немного обидно, но я рад, что мы играли в свой футбол, пытались контролировать мяч, даже с таким соперником. Да, были ошибки, но я убежден, что у нашей команды все впереди. Думаю, лучше уступить именно в такой игре, даже 1:4, чем мы бы весь матч отбивались и все равно проиграли бы, возможно и с таким счетом.

- Что скажешь болельщикам команды после этого матча?

- Спасибо всем, кто нас поддерживает. У нас был непростой путь в полуфинал. Перед матчем я посмотрел, что мы прошли сразу пять раундов, а "Динамо" только два, и для нас это был долгий путь - начали с "Буковины" и завершили киевлянами. Считаю, что наша команда очень хорошо выступила в Кубке Украины, а уступили мы только "Динамо", причем в то время, когда соперник набрал хорошую ходу. Так что еще раз поблагодарю болельщиков, а нашей команде можно сказать лишь только хорошие слова за такой кубковый сезон - спортивных клуба "Днепр-1" идет только первый год и сразу попали в полуфинал. Рад, что мы добрались до этой стадии и еще раз спасибо болельщикам, которые нас поддерживают.

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Новости спорта, Кубок Украины, Сергей Кравченко, СК Днепр-1, ФК Динамо (Киев).
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