Кто из украинцев лучший в чемпионате Бельгии

Евгений Макаренко стал лучшим среди украинских игроков в бельгийский Про лиге по данным компании InStat.

Опорный полузащитник Кортрейка, который со следующего сезона будет защищать цвета Андерлехта, вошел в топ-20 лучших игроков чемпионата. Его индекс составляет 268, а это 17-й показатель среди всех участников и 3-й среди опорных хавбеков.

Всего на 8 баллов меньше получил полузащитник Генка Руслан Малиновский. Третью строчку в рейтинге украинских легионеров занял Роман Яремчук из Гента – 253. Роман Безус из Сент-Трюйдена имеет 243, Валерий Лучкевич из Стандарда – 229, Филипп Будковский из Кортрейка – 226.