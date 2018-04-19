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Кто из украинцев лучший в чемпионате Бельгии

Евгений Макаренко
17:32 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: Полузащитник Кортрейка Евгений Макаренко, который подписал предварительный контракт с Андерлехтом, имеет самые высокие показатели среди украинских игроков.

Евгений Макаренко стал лучшим среди украинских игроков в бельгийский Про лиге по данным компании InStat.

Опорный полузащитник Кортрейка, который со следующего сезона будет защищать цвета Андерлехта, вошел в топ-20 лучших игроков чемпионата. Его индекс составляет 268, а это 17-й показатель среди всех участников и 3-й среди опорных хавбеков.

Всего на 8 баллов меньше получил полузащитник Генка Руслан Малиновский. Третью строчку в рейтинге украинских легионеров занял Роман Яремчук из Гента – 253. Роман Безус из Сент-Трюйдена имеет 243, Валерий Лучкевич из Стандарда – 229, Филипп Будковский из Кортрейка – 226.

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Новости спорта, Евгений Макаренко, Новости футбола, Футбол, Чемпионат Бельгии.
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