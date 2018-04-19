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СМИ: "Шахтер" не станет продлевать контракт с Дарио Срна

Дарио Срна
21:03 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Хорватский защитник Дарио Срна может больше не появится на поле в составе "горняков".

35-летний хорват может больше не сыграть за донецкий Шахтер. Об этом сообщили журналисты Сергей Болотников и Константин Андриюк в эфире шоу ТаТоТаке.

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По их информации, боссы "горняков" размышляли над тем, предлагать ли Срне новый контракт еще до допингового скандала. Теперь же они якобы уверены в том, что хорватский защитник больше не будет играть за Шахтер. В клубе остались недовольны решением своего капитана приостановить выступления за дончан на время расследования ситуации с допингом.

Контракт Дарио Срны с клубом завершает действие уже летом. Хорват играет за Шахтер с 2003 года и провел в составе "горняков" более 500 матчей во всех турнирах. Недавно Срна заверил, что закончит карьеру на поле.

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Новости спорта, Дарио Срна, Новости футбола, УПЛ, ФК Шахтер, Футбол.
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