СМИ: "Шахтер" не станет продлевать контракт с Дарио Срна

35-летний хорват может больше не сыграть за донецкий Шахтер. Об этом сообщили журналисты Сергей Болотников и Константин Андриюк в эфире шоу ТаТоТаке.

По их информации, боссы "горняков" размышляли над тем, предлагать ли Срне новый контракт еще до допингового скандала. Теперь же они якобы уверены в том, что хорватский защитник больше не будет играть за Шахтер. В клубе остались недовольны решением своего капитана приостановить выступления за дончан на время расследования ситуации с допингом.

Контракт Дарио Срны с клубом завершает действие уже летом. Хорват играет за Шахтер с 2003 года и провел в составе "горняков" более 500 матчей во всех турнирах. Недавно Срна заверил, что закончит карьеру на поле.