Венгера может сменить игрок "золотой эры" лондонского "Арсенала"

Решение о своем будущем будет принимать сам Венгер, однако если менеджер из-за неудачной кампании 2017/2018 все-таки покинет свой пост, то Виейра будет одним из первых вариантов в шорт-листе лондонского клуба.

Также источник утверждает, что такой выбор руководства обусловлен тем, что Патрик хорошо знает «Арсенал» изнутри и лично знаком с тренерским штабом команды.

На данный момент Виейра возглавляет клуб MLS, «Нью-Йорк Сити».

Экс-хавбек выступал за лондонский клуб в 1996 – 2005 годах, с которым трижды побеждал в чемпионате Англии и четырежды – в Кубке.

Сам Венгер заявлял, что планирует остаться в «Арсенале».