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Почеттино очень лестно высказался в адрес Моуриньо

Маурисио Почеттино и Жозе Моуриньо
18:48 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился своим мнением относительно наставника "МЮ" Жозе Моуриньо.

21 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии Тоттенхэм будет противостоять Манчестер Юнайтед.

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В преддверии поединка главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино выразил уважение наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

"Для меня Жозе Моуриньо – один из лучших тренеров мира", — сказал Почеттино.

"Ему не нужно никому доказывать, что он – один из лучших".

"Мы с ним похожи, но в данный момент МЮ лучше нас, так как они имеют больше очков в Премьер-лиге".

"Жозе проделывает фантастическую работу в свой второй год в Манчестере", — подытожил Маурисио.

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Новости спорта, АПЛ, Жозе Моуриньо, Маурисио Почеттино, Новости футбола, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Тоттенхэм, Футбол.
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