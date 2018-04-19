Почеттино очень лестно высказался в адрес Моуриньо
Новости спорта: Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился своим мнением относительно наставника "МЮ" Жозе Моуриньо.
21 апреля в полуфинальном матче Кубка Англии Тоттенхэм будет противостоять Манчестер Юнайтед.
В преддверии поединка главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино выразил уважение наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.
"Для меня Жозе Моуриньо – один из лучших тренеров мира", — сказал Почеттино.
"Ему не нужно никому доказывать, что он – один из лучших".
"Мы с ним похожи, но в данный момент МЮ лучше нас, так как они имеют больше очков в Премьер-лиге".
"Жозе проделывает фантастическую работу в свой второй год в Манчестере", — подытожил Маурисио.