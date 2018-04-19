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Сергей Ребров уволен с поста наставника "Аль-Ахли"

Сергей Ребров
20:42 Сегодня Телеграф
football.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-тренер "Динамо" Сергей Ребров не смог закрепиться надолго на тренерском мостике "Аль-Ахли".

Аль-Ахли уволил украинца Сергея Реброва с должности главного тренера, сообщает официальный сайт саудовского клуба.

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Ребров возглавил Аль-Ахли в июне прошлого года, заменив на этом посту швейцарца Кристиана Гросса. В своем дебютном сезоне украинец вел борьбу за чемпионский титул, но в итоге его команда заняла второе место, отстав от первой позиции всего лишь на одно очко.

В Кубке Короля Аль-Ахли дошел до полуфинала, а в азиатской Лиге чемпионов занял первое место в группе и вышел в 1/8 финала.

Всего Ребров провел у руля Аль-Ахли 38 матчей: 23 победы (60,52%), 10 ничьих и пять поражений.

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Новости спорта, Новости футбола, Сергей Ребров, ФК Аль-Ахли, Футбол.
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