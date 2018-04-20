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"Как я мог отказаться от российского гражданства?": Жабченко рассказал, почему больше не судит матчи УПЛ

Анатолий Жабченко
07:18 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Анатолий Жабченко, уроженец Крыма, рассказал, почему больше не судит в УПЛ.

"Я родился и вырос в Крыму. Но после того, как Крым вошел в состав России, украинские журналисты начали узнавать, есть ли у меня российский паспорт. Провели целое расследование, сняли фильм.

В итоге меня и моего коллегу Юрия Вакса в 2015 году вызвали на КДК. Спросили, есть ли у нас российские паспорта. Мы ничего и не скрывали, подтвердили, что да, имеются. Зачем нам что-то утаивать? И вроде вся та история затихла.

По мере того, как ситуация на Украине накалялась, нам стали поступать угрозы. В прессе некоторые эксперты возмущались: «Граждане России судят украинский чемпионат. Как так?!»

А потом вообще все резко обострилось, когда нас внесли в список «Миротворец». И меня, и Юру Вакса, и всех наших родственников. Тогда уже мы начали получать смски от националистов, которые писали, что они нас найдут и расправятся.

После того, как я получил назначение на Суперкубок Украины Шахтер – Динамо начала подниматься  буря негодования, критики, возмущения: как гражданин России будет судить главный матч на Украине? Это и стало апогеем. Новость о моем назначении буквально взорвала интернет, социальные сети.

Волна недовольств не стихала несколько дней, а напротив даже набирала обороты. Глава комитета арбитров ФФУ Лучано Лучи неоднократно отбивал атаки в мой адрес.

Писали и говорили, что если я выйду на поле в Одессе, то будет «Дом профсоюзов-2». Прямым текстом говорили, что из-за меня начнутся массовые беспорядки, пострадают люди. Да черт знает, что произойдет, если я только выйду на поле. Представляете? Ситуация накалялась и могла выйти из-под контроля.

За день до игры я уже был в Одессе. Мне позвонил Лучано Лучи и сказал, что надо отказаться от этого матча. Давление со стороны руководства ФФУ, руководства страны было просто неимоверным.

Мне предложили прилюдно отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт. Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия.

Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства? Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с ФФУ", – рассказал Жабченко.

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Новости спорта, Анатолий Жабченко, Новости футбола, УПЛ, Футбол, ФФУ.
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