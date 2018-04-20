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Наставник ПСЖ не собирается покидать клуб

Унаи Эмери
08:19 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Главный тренер французкого футбольного клуба ПСЖ Унаи Эмери сообщил о том, что не собирается покидать команду.

"Относительно той информации, которая появилась в последние дни. Я хотел бы дать всем понять, что до сих пор сосредоточен на работе в "ПСЖ". Я не связывался ни с каким другим клубом".

Ранее слухи о завершении работы Эмери с "ПСЖ" также опровергли в руководстве парижского клуба, а один из лидеров команды Тьягу Силва даже выступил в защиту тренера и заявил, что хочет, чтобы тот остался на своем посту.

 

Отметим, что по информации различных СМИ, Унаи Эмери в следующем сезоне может возглавить испанский "Реал Сосьедад". Также сообщалось, что руководство ведущего французского футбольного клуба "ПСЖ" делает все возможное, чтобы главным тренером парижан стал нынешний наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.

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Новости спорта, Новости футбола, ПСЖ, Унаи Эмери, Футбол, Чемпионат Франции.
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