Наставник ПСЖ не собирается покидать клуб

"Относительно той информации, которая появилась в последние дни. Я хотел бы дать всем понять, что до сих пор сосредоточен на работе в "ПСЖ". Я не связывался ни с каким другим клубом".

Ранее слухи о завершении работы Эмери с "ПСЖ" также опровергли в руководстве парижского клуба, а один из лидеров команды Тьягу Силва даже выступил в защиту тренера и заявил, что хочет, чтобы тот остался на своем посту.

Отметим, что по информации различных СМИ, Унаи Эмери в следующем сезоне может возглавить испанский "Реал Сосьедад". Также сообщалось, что руководство ведущего французского футбольного клуба "ПСЖ" делает все возможное, чтобы главным тренером парижан стал нынешний наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан.