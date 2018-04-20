"Шахтер" принял шокирующее решение по Срне

Об этом в шоу Татотаке на Youtube рассказал журналист Сергей Болотников.

По его информации, Горняки и раньше сомневались в целесообразности продления 35-летнего хорвата, а после скандала с допингом и вовсе не намерены этого делать.

Другой ведущий шоу Константин Андриюк добавил, что президент Шахтера Ринат Ахметов остался недоволен тем, что Срна прекратил выступления за Шахтер на время расследования по его допинг-пробе.

Дарио Срна сдал положительную допинг-пробу в марте 2017-го, перестал выходить на поле в сентябре, а 17-месячную дисквалификацию получил только в конце февраля. Вернуться на поле хорват сможет в следующем августе.

За Шахтер защитник играет с 2003 года и является рекордсменом клуба по количеству матчей — таких у Дарио более 500.