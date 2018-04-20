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Тренер "Шахтера": Мы заслуживали выйти в полуфинал Лиги чемпионов

Нуну Кампуш
11:00 Сегодня Телеграф
football.ua

Новости спорта: Нуну Кампуш удивлен результатом противостояния "Ромы" и "Барселоны"

Ассистент главного тренера «Шахтера» Нуну Кампуш накануне 28-го тура украинской Премьер-лиги заявил, что в нынешнем сезоне тренерский штаб команды больше сосредоточен на определенных деталях в действиях игроков. Кампуша цитирует официальный сайт «Шахтера»:

Это ваш второй сезон в донецком клубе. Какие самые яркие впечатления он уже подарил?

«Мы начали с важной победы в Суперкубке Украины, с первого тура захватили лидерство и продолжаем уверенно идти к нашей цели – победе в чемпионате. Отдельно отмечу выступление «Шахтера» в Лиге чемпионов: в такой сложнейшей группе, где соперниками были «Наполи», «Фейеноорд» и «МанСити», мы набрали 12 очков и вышли в плей-офф. Затем провели два превосходных поединка с «Ромой», но нам немного не повезло. Встретились с очень сложным оппонентом, который доказал свою мощь в противостоянии с «Барселоной». Скажу честно, результат матча «Рома» – «Барселона» меня не удивил. Готовясь к игре с римлянами, разбирали их, осознавали, что предстоит борьба с сильным противником. Тем не менее, убежден, «Шахтер» заслуживал четвертьфинала Лиги чемпионов».

Как изменилась команда за этот сезон?

«Продолжаем действовать в рамках нашей стратегии. Огромные изменения произошли в прошлом году, когда мы только перешли в «Шахтер». В этом сезоне больше сосредоточены на определенных деталях, ведь чем дольше работаем с игроками, тем лучше они понимают наши требования. Да, в ходе чемпионата столкнулись с некоторыми трудностями: из-за травмы на долгий срок выпали Максим Малышев и Сергей Кривцов, по известным причинам приостановил выступления за «Шахтер» лидер Дарио Срна. Но футболисты прекрасно понимают философию построения игры, поэтому ребята, которые заменили всех вышеперечисленных, отлично зарекомендовали себя».

Во время матча часто можно наблюдать, как вы общаетесь с Паулу Фонсекой. О чем говорите, какие коррективы вносите?«Мы всегда работаем сообща. В основном я обращаю его внимание на детали, потому что Паулу следит за зонами, где находится мяч, а я смотрю на игроков, которые в данный момент без мяча. Есть небольшие нюансы, и я их замечаю, говорю главному тренеру, а он уже делает анализ и может скорректировать действия того или иного футболиста».

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Новости спорта, Новости футбола, Нуну Кампуш, ФК Шахтер, Футбол.
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