Селезнев: Вся Турция в шоке, что мы обыграли "Галатасарай" на выезде

Решающий матч Кубка Турции состоится 9 мая. Победителя пары "Фенербахче" - "Бешикташ" там уже ждет "Акхисар", за который выступает украинец Евгений Селезнев. О самом финал Кубка украинец пока не думает, ведь еще нужно решать задачи внутреннего чемпионата. За скандальным вчерашним полуфиналом Кубка Турции Евгений следил и увиденным не удивлен.

Евгений Селезнев:

- Я смотрел футбол и, конечно, все видел. Бутылкой в голову попали… В Турции постоянно такое. Ну, не постоянно, но очень часто.

Финал? Подождите… У нас важные три игры в чемпионате. Ниже середины шесть-семь команд, у которых приблизительно поровну очков. Сейчас очень важные матчи в чемпионате, так что о финале я даже приблизительно не думаю.

Мне говорят, что вся Турция в шоке, что мы обыграли "Галатасарай" на выезде, причем, не по результату, а именно по игре.