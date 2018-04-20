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Это свершилось: Венгер заявил, что уйдет из "Арсенала" летом

Арсен Венгер
12:24 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Главный тренер Арсенала Арсен Венгер заявил о том, что по завершении сезона покинет пост главного тренера команды.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «канониров».

«Я некоторое время обдумывал это решение, глядя на обсуждение ситуации в клубе. Чувствую, что сейчас лучшее время, чтобы покинуть «Арсенал». Я благодарен клубу за возможность работать на его благо в течение долгих лет. Я отдавал «Арсеналу» всего себя и хочу сказать спасибо работникам клуба, игрокам, директорам и болельщикам, которые делают его особенным», — сказал Венгер.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.

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