Это свершилось: Венгер заявил, что уйдет из "Арсенала" летом

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер покинет свой пост по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба «канониров».

«Я некоторое время обдумывал это решение, глядя на обсуждение ситуации в клубе. Чувствую, что сейчас лучшее время, чтобы покинуть «Арсенал». Я благодарен клубу за возможность работать на его благо в течение долгих лет. Я отдавал «Арсеналу» всего себя и хочу сказать спасибо работникам клуба, игрокам, директорам и болельщикам, которые делают его особенным», — сказал Венгер.

Венгер возглавляет «Арсенал» с 1996 года. Под руководством французского специалиста клуб трижды становился чемпионом Англии, семь раз выигрывал Кубок страны и Кубок лиги.