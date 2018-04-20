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Игрок сборной Швеции не хочет видеть Ибрагимовича на ЧМ-2018

Златан Ибрагимович
18:24 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Карл-Йохан Йонссон считает, что сборная Швеции может справиться и без Златана.

Игрок сборной Швеции и Генгама Карл-Йохан Йонссон прокомментировал возможное участие Златана Ибрагимовича на ЧМ-2018. 

"Это тренеру решать, хочет ли он его взять. Нам удалось попасть на Чемпионат Мира без него, и я думаю, что мы можем хорошо играть там без него. Но, как я сказал, тренеру решать, хочет ли он, чтобы Златан к нам присоединился. И, я уверен, если он это сделает, он будет играть хорошо.

Мы играем как коллектив, все игроки вместе. Златан как человек и футболист – индивидуалист, и игра крутится вокруг него. Сейчас же мы больше играем как команда.

Когда у вас есть игрок вроде Златана, Криштиану или Месси, это другой стиль игры, потому что они футболисты мирового класса. Нужно по-особенному использовать этих игроков, чтобы выиграть матч и играть по-другому. Я не знаю, хочет ли тренер таких больших изменений, потому что ему придётся менять всю систему игры", - цитирует Йонссона espn.com.

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Новости спорта, Златан Ибрагимович, Новости футбола, Футбол, ЧМ-2018.
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