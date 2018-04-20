"Один из самых сложных дней в истории спорта": Со-владелец Арсенала - об уходе Венгера

22-летняя эпоха пребывания французского специалиста у руля Канониров подошла к концу. Сегодня стало известно, что Венгер покинет Арсенал по завершении сезона.

По словам главного акционера лондонцев, в клубе очень благодарны за работу тренеру. Но сейчас в Арсенале должны быть сосредоточены на успешной концовке сезона.

«Это один из самых сложных дней, которые у нас когда-либо были за все годы в спорте. Одна из главных причин, из-за которой мы пришли в Арсенал, был именно Арсен, его вклад в развитие клуба и на футбольном поле. То, с какой продолжительностью и стабильностью, на протяжении длительного отрезка времени команда показывала высокий уровень игры, нельзя ни с чем сравнить», — цитирует слова Кронке официальный сайт клуба.

«Уровень работы Арсена не соизмерим, и мы всегда будем ему благодарны. Каждый, кто любит Арсенал и футбол, весьма ему благодарен. Три чемпионства Англии, включая сезон, в котором команда была непобедимой, семь побед в Кубке Англии и 20-летняя история участия в Лиге чемпионов, что является уникальным рекордом — он преобразил наш клуб и весь английский футбол со своим видением игры».

«Теперь нам нужно сосредоточиться на том, чтобы сильно завершить сезон. Хотим попросить миллионы наших болельщиков по всему миру присоединиться к нам и отдать должное одному из самых великих людей в истории Арсенала и всего футбола».

Арсен Венгер возглавил Арсенал в 1996 году, до этого занимая соответствующую должность в Нанси, Монако и Нагоя Грампус. Лишь в прошлом сезоне под его руководством команда не финишировала в топ-4, попав в Лигу Европы.

В нынешнем розыгрыше АПЛ дела Канониров еще хуже — 6-е место после 33-х матчей (54 очка). При этом лондонцы сохраняют шансы на победу в Лиге Европы, получив в соперники в полуфинале Атлетико.