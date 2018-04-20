СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"

По информации The Independent, француза сменит на этом посту бывший наставник каталонской Барселоны Луис Энрике.

Как утверждает газета, испанский тренер находится в хороших личных отношениях со спортивным директором "канониров", вместе с которым работал еще в Барселоне. По данным британского издания, Энрике уже провел предварительные переговоры с руководством лондонского клуба.

Также сообщается, что единственной проблемой в вопросе назначения испанца главным тренером Арсенала являются высокие финансовые требования специалиста.

Напомним, что Венгер, который руководил "канонирами" с 1996 года, покинет команду по окончании сезона. За карьеру в Лондоне француз завоевал семь кубков Англии, семь суперкубков Англии, трижды становился чемпионом страны, но ни разу не побеждал в еврокубках.