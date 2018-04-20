Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Пятница, 20.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинец выиграл финальный этап престижной веломногодневки "Тур Альп"
Украинец Марк Падун победил в "Туре Альп"
Новости: Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины
Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины
Новости: Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Новости: Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
X

СМИ уже назвали тренера, который заменит Венгера в "Арсенале"

Арсен Венгер
19:45 Сегодня Телеграф
Футбол 24

Новости спорта: По информации СМИ, в ближайшее время Луис Энрике возглавит лондонский Арсенал.

По информации The Independent, француза сменит на этом посту бывший наставник каталонской Барселоны Луис Энрике.

Как утверждает газета, испанский тренер находится в хороших личных отношениях со спортивным директором "канониров", вместе с которым работал еще в Барселоне. По данным британского издания, Энрике уже провел предварительные переговоры с руководством лондонского клуба.

Также сообщается, что единственной проблемой в вопросе назначения испанца главным тренером Арсенала являются высокие финансовые требования специалиста.

Напомним, что Венгер, который руководил "канонирами" с 1996 года, покинет команду по окончании сезона. За карьеру в Лондоне француз завоевал семь кубков Англии, семь суперкубков Англии, трижды становился чемпионом страны, но ни разу не побеждал в еврокубках.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Арсен Венгер, Луис Энрике, ФК Арсенал (Лондон).
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Марлос посадил дерево в Украине

Марлос посадил дерево в Украине
"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)

"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)
"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)

"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)
Десять самых дорогих футболистов мира 2018

Десять самых дорогих футболистов мира 2018
Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде

Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Ярмоленко: Позиция центрального нападающего для меня не новая Меркадо: Если я ударю Месси, я не смогу вернуться в Аргентину Футбольная ассоциация Англии поддержала бойкот ЧМ-2018

Последние новости

На Тернопольщине избили журналистов Демократы в США подали в суд на РФ, команду Трампа и WikiLeaks Николас Кейдж сделал важное заявление относительно своей карьеры
Сегодня читают в спорте
01 "Шахтер" принял шокирующее решение по Срне
02 Селезнев: Вся Турция в шоке, что мы обыграли "Галатасарай" на выезде
03 Именитый боксер хочет реванша с Ломаченко
04 "Фенербахче" - "Бешикташ": матч кубка прерван из-за беспорядков на трибунах
05 "В Питере - пить": Милевский в клубе поздравил бывшую команду с выходом в финал Кубка (Видео)
Новости сегодня
20:33 Лето, море и солнце на ярких картинах польской художницы (Фото)
20:28 Улыбка до ушей: забавные открытки, которые помогут поднять настроение
20:16 "Шахтер" отправил первый транш в размере 3,3 млн евро за новичка
20:16 Чем полезен для здоровья чеснок: неожиданные факты
20:10 Военно-морские силы Украины провели учения вблизи Крыма
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: 7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля
7 самых ожидаемых фильмов Каннского кинофестиваля
Добавить комментарий
0