"Шахтер" отправил первый транш в размере 3,3 млн евро за новичка

На прошлой неделе бразильский клуб "Коринтианс" получил от донецкого "Шахтера" транш в размере 3,3 млн евро. Об этом сообщает Sport Arena со ссылкой на Globo Esporte.

Напомним, стороны договорились о трансфере 20-летнего футболиста "Коринтианса" Майкона за 6,6 млн евро. Игроком донецкого клуба он станет после окончания чемпионата мира.

В составе "Шахтера" бразильский полузащитник может стать потенциальной заменой Фреду, который летом должен перебраться в английскую Премьер-лигу.

Майкон является воспитанником "Коринтианса", за который провел 91 матч и забил 7 мячей во всех турнирах. Также футболист имеет в активе 7 матчей и 1 гол за сборную Бразилии (U-20).