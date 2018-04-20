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Клопп - о главных целях Мохамеда Салаха

Юрген Клопп и Мохамед Салах
23:24 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Немецкий специалист Юрген Клопп поделился своим мнением относительно главной звезды клуба Мохамеда Салаха.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед гостевым матчем 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион», который состоится 21 апреля, заявил, что не сосредоточен на индивидуальных целях полузащитника команды Мохамеда Салаха.

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«Главная цель Салаха – финишировать в первой четвёрке, в идеале – выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть его.

Нам не нужно слишком много думать о «Золотой бутсе». Мы не будем пытаться поставить его в ситуации, чтобы он забил. «Ливерпуль» должен играть в нормальный футбол. В конце концов, если Мо будет в форме, он будет представлять угрозу.

Мы достигли этой позиции из-за футбола, в который играли. Мо приехал сюда из-за футбола, в который мы играли. Нам ничего не нужно менять, нам просто нужно продолжать в том же духе», – цитирует Клоппа Goal.

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Новости спорта, АПЛ, Мохамед Салах, Новости футбола, ФК Ливерпуль, Футбол, Юрген Клопп.
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