Клопп - о главных целях Мохамеда Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп перед гостевым матчем 35-го тура английской Премьер-лиги с «Вест Бромвич Альбион», который состоится 21 апреля, заявил, что не сосредоточен на индивидуальных целях полузащитника команды Мохамеда Салаха.

«Главная цель Салаха – финишировать в первой четвёрке, в идеале – выйти в финал Лиги чемпионов и выиграть его.

Нам не нужно слишком много думать о «Золотой бутсе». Мы не будем пытаться поставить его в ситуации, чтобы он забил. «Ливерпуль» должен играть в нормальный футбол. В конце концов, если Мо будет в форме, он будет представлять угрозу.

Мы достигли этой позиции из-за футбола, в который играли. Мо приехал сюда из-за футбола, в который мы играли. Нам ничего не нужно менять, нам просто нужно продолжать в том же духе», – цитирует Клоппа Goal.