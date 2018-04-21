Дель Пьеро назвал человека, которому под силу вдохновить сборную Италии

Алессандро Дель Пьеро считает, что голкипер Ювентуса Джанлуиджи Буффон может вдохновить сборную Италии после провала на чемпионате мира.

Ожидается, что голкипер завершит карьеру по окончании сезона, но его бывший товарищ по команде считает, что он не должен этого делать.

"Кто может вдохновить Италию на возвращение дней славы? Буффон. Все думают, что он собирается завершить карьеру, но, возможно, он останется еще на несколько лет. Вы можете увидеть его качества в любом возрасте.

Италия не попала на ЧМ-2018 не из футболистов. Эта проблема тесно связана с тренерским персоналом, Федерацией и всем футбольным движением в Италии, который надо изменить", - приводит слова Дель Пьеро Football-Italia.