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Руни попробовал себя в роли учителя (Видео)
01:44 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Уэйн Руни и другие звезды "Эвертона" провели урок для детей из обычной ливерпульской школы.
Нападающий Эвертона вместе с партнерами по команде приняли участие в акции, которую организовала АПЛ и сделали сюрприз для детей, проведя урок в одной из ливерпульских школ.
Английский нападающий пополнил ряды "Эвертона" в прошлом году.
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