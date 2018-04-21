Руни попробовал себя в роли учителя (Видео)

Нападающий Эвертона вместе с партнерами по команде приняли участие в акции, которую организовала АПЛ и сделали сюрприз для детей, проведя урок в одной из ливерпульских школ.

Публикация от Wayne Rooney (@waynerooney) 20 Апр 2018 в 1:26 PDT

Английский нападающий пополнил ряды "Эвертона" в прошлом году.