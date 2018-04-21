СМИ: Роналду использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов

Немецкий ресурс Der Spiegel ссылаясь на Football Leaks выдвинул обвинение Криштиану Роналду в неуплате налогов с помощью офшоров.

Отмечается, что еще в 2015 году португалец имел акции, инвестированные в несколько отелей через офшорную фирму в Люксембурге. Главный офис офшорной компании находится на острове Джерси. Остров входит во владение Британской короны, однако Великобритания им не владеет.

Имя Роналду отсутствует в документах, а источник уверяет, что португалец действовал через доверенное лицо. Также отмечается, что Роналду единственный владелец собственности.

Кроме того, нет никаких упоминаний в налоговой декларации португальца за 2015 год о льготах на выплату налогов на острове Джерси. Также неизвестно выплачивал ли футболист вообще налоги.

Напомним, что Криштиану Роналду обвинили в неуплате налогов еще в декабре прошлого года. Португалец задолжал Испании порядка 15 миллионов евро в период с 2011 по 2014 год.

Ранее сообщалось, что испанская налоговая не хочет заключать мировую с Роналду.