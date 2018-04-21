Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 21.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинец выиграл финальный этап престижной веломногодневки "Тур Альп"
Украинец Марк Падун победил в "Туре Альп"
Новости: Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины
Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины
Новости: Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Первым делом самолеты: на чем летают футбольные звезды мира (Фото)
Новости: Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
X

"Милан" хочет заменить экс-форварда "Днепра" игроком "Ювентуса

Марио Манджукич
03:13 Сегодня Телеграф
football24.ua

Новости спорта: Хорватского форварда "Милана" Николу Калинича может сменить в клубе другой форвард из Хорватии.

Милан заинтересован в подписании форварда туринского Ювентуса Марио Манджукича, который должен заменить на Сан Сиро другого хорвата – Николу Калинича, сообщает Calciomercato.

По информации итальянского издания, боссы "россонери" крайне недовольны невнятной игрой в атаке и слабыми голевыми показателями Николы Калинича, который может попрощаться с клубом всего после одного сезона в Милане. Летом он может быть продан в Китай.

Для замены Калинича команда Гаттузо хочет пригласить Марио Манджукича из Ювентуса. Вероятность перехода усиливает тот факт, что хорвату не нравится роль вингера, в которой его видит наставник "бьянконери" Массимилиано Аллегри.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Марио Манджукич, Никола Калинич, Новости футбола, ФК Милан, ФК Ювентус, Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Марлос посадил дерево в Украине

Марлос посадил дерево в Украине
"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)

"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)
"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)

"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)
Десять самых дорогих футболистов мира 2018

Десять самых дорогих футболистов мира 2018
Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде

Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

"Один из самых сложных дней в истории спорта": Со-владелец Арсенала - об уходе Венгера Игрок сборной Швеции не хочет видеть Ибрагимовича на ЧМ-2018 Маркевич: Рад, что появился тренер, который поставил Хачериди на место

Последние новости

Дель Пьеро назвал человека, которому под силу вдохновить сборную Италии Крупнейший производитель сахара в Украине сократил продажи на 34% Пара снялась в необычной фотосессии в стиле 80-х (Фото)
Сегодня читают в спорте
01 Для форварда "Ромы" сезон закончен
02 "Милан" хочет заменить экс-форварда "Днепра" игроком "Ювентуса
03 Клопп - о главных целях Мохамеда Салаха
04 СМИ: Роналду использовал офшоры для уклонения от уплаты налогов
05 Руни попробовал себя в роли учителя (Видео)
Новости сегодня
04:06 Уморительные картинки для тех, кому не спится по ночам
03:40 Под Киевом засняли маршрутку с пассажирами на невероятной скорости (Видео)
03:18 "Эврика!": десятка гениальных научных изобретений, открытых случайно (Фото)
01:44 Руни попробовал себя в роли учителя (Видео)
01:13 Необычная профессия: работа нянькой панды за $23 000 в год (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
В Киеве планируют открыть 27 пунктов велопроката
Новости: Турция недовольна действиями Греции
Турция недовольна действиями Греции
Новости: ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
ДТП в Кривом Роге: подозреваемый арестован
Новости: Умер известный шведский диджей Avicii
Умер известный шведский диджей Avicii
Добавить комментарий
0