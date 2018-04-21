"Милан" хочет заменить экс-форварда "Днепра" игроком "Ювентуса

Милан заинтересован в подписании форварда туринского Ювентуса Марио Манджукича, который должен заменить на Сан Сиро другого хорвата – Николу Калинича, сообщает Calciomercato.

По информации итальянского издания, боссы "россонери" крайне недовольны невнятной игрой в атаке и слабыми голевыми показателями Николы Калинича, который может попрощаться с клубом всего после одного сезона в Милане. Летом он может быть продан в Китай.

Для замены Калинича команда Гаттузо хочет пригласить Марио Манджукича из Ювентуса. Вероятность перехода усиливает тот факт, что хорвату не нравится роль вингера, в которой его видит наставник "бьянконери" Массимилиано Аллегри.