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Скандалист Балотелли трогательно попрощался с фанатами "Ниццы"

Марио Балотелли
06:38 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Итальянский форвард Марио Балотелли вероятно покинет чемпионат Франции по истечении сезона.

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли, вероятно, покинет клуб нынешним летом. Об этом итальянский нападающий дал понять в «Инстаграме».

«Я провёл здесь два потрясающих сезона. Хочу поблагодарить каждого, но у меня еще впереди пять матчей», — написал Балотелли в социальной сети.

Контракт итальянца с «Ниццей» истекает летом. Таким образом, футболист имеет право вести переговоры с другими клубами о переходе в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что на Балотелли претендует «Рома» и клуб MLS «Ди-Си Юнайтед».

27-летний итальянский нападающий является игроком «Ниццы» с 2016 года. В нынешнем розыгрыше французской Лиги 1 на счету Балотелли 14 голов в 23 матчах.

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Новости спорта, Лига 1, Марио Балотелли, Новости футбола, ФК Ницца, Футбол.
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