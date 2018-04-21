Ярмоленко пообещал забить "Байеру"

Ярмоленко не играл с января, но сейчас утверждает, что полностью готов к матчам.

"Я готов на 100%. Тренируюсь с командой уже две недели и готов помогать ей всем, что в моих силах. Я готов к возвращению после глупой травмы. Теперь все будто начинается с самого начала", — рассказал Ярмоленко клубному телевидению дортмундцев.

В ближайшем матче дортмундцы сыграют с Байером.

"Фармацевты" сильны, но я считаю, что Боруссия лучше. Мы будем играть дома и постараемся показать атакующий футбол, который любят наши болельщики. Боруссия обязана завершить сезон на мажорной ноте", — отметил Андрей.

"Я понимаю, что все ждут, когда я забью за Боруссию на домашней арене. Давайте я пообещаю сделать это в игре с Байером. Пусть это будет как официальное заявление".

Ожидается, что Ярмоленко выйдет в центре нападения, поскольку серьезную травму получил главный нападающий "шмелей" Миши Батшуайи.

"Для меня эта позиция не нова, я уже действовал на ней. Мне больше нравится играть справа, но я готов помогать команде там, где скажет тренер".

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл 16 матчей за Боруссию в Бундеслиге, отметившись 3 голами и 2 ассистами.