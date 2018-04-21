Маркевич оценил работу Хацкевича в "Динамо"

Глава Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич – о положительных изменениях в «Динамо» при Александре Хацкевиче.

- Респект тренеру «Динамо», что он из этой команды начинает что-то лепить. Рад, что у Хацкевича что-то получается. Посмотрим, что будет дальше. Будем делать выводы после того, как закончится чемпионат и финал Кубка Украины. Если действительно киевляне дважды обыграют «Шахтер», то можно будет говорить, что команда оживает. Однако на сегодняшний день, учитывая, какие футболисты в «Динамо», Хацкевич сделал шаг вперед со своей командой.

В каких компонентах добавило «Динамо»? Прежде всего, в агрессии и некоторых тактических компонентах. Но не нужно быть большим специалистом, чтобы заметить, что у «Шахтера» сильнее подбор игроков. То, что «Динамо» не дало практически никаких шансов «горнякам» в очной встрече, говорит о том, что тренерский штаб «Динамо» идет правильным путем.