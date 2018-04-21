Телеграф в Facebook Телеграф в Twitter Телеграф на Google+ Телеграф RSS
Скачать App Store Play Google Market
Суббота, 21.04.2018 | регистрация | Погода в Киеве
Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Украинец выиграл финальный этап престижной веломногодневки "Тур Альп"
Украинец Марк Падун победил в "Туре Альп"
Новости: Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины
Футбол. Где и когда смотреть матчи 28-го тура чемпионата Украины
Новости: Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира
Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира
Новости: Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
Самые яркие победы Венгера с "Арсеналом" за 22 года
X

Маркевич оценил работу Хацкевича в "Динамо"

Мирон Маркевич
10:10 Сегодня Телеграф
ТК Футбол

Новости спорта: Легендарный украинский тренер поделился впечатлениями от работы Александра Хацкевица в столичном "Динамо".

Глава Комитета национальных сборных ФФУ Мирон Маркевич – о положительных изменениях в «Динамо» при Александре Хацкевиче.

- Респект тренеру «Динамо», что он из этой команды начинает что-то лепить. Рад, что у Хацкевича что-то получается. Посмотрим, что будет дальше. Будем делать выводы после того, как закончится чемпионат и финал Кубка Украины. Если действительно киевляне дважды обыграют «Шахтер», то можно будет говорить, что команда оживает. Однако на сегодняшний день, учитывая, какие футболисты в «Динамо», Хацкевич сделал шаг вперед со своей командой.

В каких компонентах добавило «Динамо»? Прежде всего, в агрессии и некоторых тактических компонентах. Но не нужно быть большим специалистом, чтобы заметить, что у «Шахтера» сильнее подбор игроков. То, что «Динамо» не дало практически никаких шансов «горнякам» в очной встрече, говорит о том, что тренерский штаб «Динамо» идет правильным путем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Хацкевич, Мирон Маркевич, Новости футбола, ФК Динамо (Киев), Футбол.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Марлос посадил дерево в Украине

Марлос посадил дерево в Украине
"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)

"Днепр-1" - "Динамо": матч за финал кубка Украины (Фото)
"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)

"Шахтер" - "Мариуполь": матч за финал Кубка Украины (Фото)
Десять самых дорогих футболистов мира 2018

Десять самых дорогих футболистов мира 2018
Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде

Сестра лидера "Динамо" похвасталась офигенной фигурой в сексуальном наряде
1
2
3
4
5
Добавить комментарий
*
Captcha
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости футбола

Венгер не намерен завершать тренерскую карьеру Игрок "Реала" Себальос близок к переходу в клуб АПЛ Скандалист Балотелли трогательно попрощался с фанатами "Ниццы"

Последние новости

Смешно до слез: курьезные снимки, с которыми что-то не так Мода 2018: весенний макияж, который придаст вам свежести и нежности (Фото) Капитан сборной Украины подписал контракт с чемпионом Армении
Сегодня читают в спорте
01 "Милан" хочет заменить экс-форварда "Днепра" игроком "Ювентуса
02 Озил - об уходе Арсена Венгера из "Арсенала"
03 Для форварда "Ромы" сезон закончен
04 Маркевич оценил работу Хацкевича в "Динамо"
05 Украина U-18 заняла первое место на домашнем чемпионате мира
Новости сегодня
10:27 Слишком молодой: всемирно известные музыканты шокированы смертью диджея Avicii
10:25 Стало известно, когда Усик сможет вернуться к тренировкам
10:23 В Германии температура воздуха в апреле побила 200-летний рекорд
10:08 Красивые места, в которых можно здорово и дешево отдохнуть (Фото)
10:08 Розенко уверяет, что система начисления субсидий глобально не изменится
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Минюст: Готовится проверка пенитенциариев
Минюст: Готовится проверка пенитенциариев
Новости: Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину
Прах Нестора Махно хотят перевезти из Парижа в Украину
Новости: Досрочные выборы в Турции состоятся 24 июня
Досрочные выборы в Турции состоятся 24 июня
Новости: Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Рецепт дня: тарталетки с творогом и персиками
Добавить комментарий
0