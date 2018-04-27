Месси выиграл 7-летнюю борьбу за право зарегистрировать торговую марку "Лионель Месси"
Новости спорта: Европейский суд дал разрешение нападающему Барселоны Лионелю Месси зарегистрировать одноименную торговую марку.
Месси пришлось бороться семь лет, чтобы получить право использовать свое имя как торговую марку. По информации ВВС, эта ТМ будет использоваться в сфере спортивных товаров. Изначальная заявка аргентинца на регистрацию ТМ в 2011 году была оспорена испанским производителем велосипедов "Massi". Велобренд указывал, что названия очень похожи и это может привеcти к путанице.
Тогда Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза встало на сторону "Massi".
Общий суд Европейского Союза (Европейский трибунал) пришел к выводу, что футболист слишком известен, чтобы возникала какая-то путаница.
"Известность футболиста перевешивает визуальные и фонетические сходства с "Massi". Господин Месси – очень известное публичное лицо, которое часто появляется на телеэкранах и обсуждается на телевидении и радио", — гласит заявление суда.