Месси выиграл 7-летнюю борьбу за право зарегистрировать торговую марку "Лионель Месси"

Месси пришлось бороться семь лет, чтобы получить право использовать свое имя как торговую марку. По информации ВВС, эта ТМ будет использоваться в сфере спортивных товаров. Изначальная заявка аргентинца на регистрацию ТМ в 2011 году была оспорена испанским производителем велосипедов "Massi". Велобренд указывал, что названия очень похожи и это может привеcти к путанице.

Тогда Ведомство по интеллектуальной собственности Европейского Союза встало на сторону "Massi".

Общий суд Европейского Союза (Европейский трибунал) пришел к выводу, что футболист слишком известен, чтобы возникала какая-то путаница.

"Известность футболиста перевешивает визуальные и фонетические сходства с "Massi". Господин Месси – очень известное публичное лицо, которое часто появляется на телеэкранах и обсуждается на телевидении и радио", — гласит заявление суда.