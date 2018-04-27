Иньеста: Для меня не проблема то, что я не завоевал "Золотой мяч"

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который сегодня объявил, что нынешний сезон станет для него последним в составе сине-гранатовых, рассказал, что для него не является проблемой тот факт, что ему не удалось стать обладателем "Золотого мяча".

"Для меня не проблема то, что я не завоевал „Золотой мяч“. Особенно в то время, когда рядом со мной были Лео Месси и Хави. Моё восприятие футбола не меняется от того, есть ли у меня „Золотой мяч“, — сказал испанец на пресс-конференции.

Иньеста является воспитанником "Барселоны" и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз – Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза – в Суперкубке УЕФА и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.