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Иньеста: Для меня не проблема то, что я не завоевал "Золотой мяч"

Андрес Иньеста
18:02 Пт, 27 Апрель 2018 Телеграф
championat.com

Новости спорта: Ранее Андрес Иньеста объявил, что летом покинет "Барселону".

Полузащитник "Барселоны" Андрес Иньеста, который сегодня объявил, что нынешний сезон станет для него последним в составе сине-гранатовых, рассказал, что для него не является проблемой тот факт, что ему не удалось стать обладателем "Золотого мяча".

"Для меня не проблема то, что я не завоевал „Золотой мяч“. Особенно в то время, когда рядом со мной были Лео Месси и Хави. Моё восприятие футбола не меняется от того, есть ли у меня „Золотой мяч“, — сказал испанец на пресс-конференции.

Иньеста является воспитанником "Барселоны" и дебютировал в составе сине-гранатовых в 2002 году. С клубом он 8 раз становился чемпионом Испании, 6 раз выигрывал Кубок и 7 раз – Суперкубок страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, 3 раза – в Суперкубке УЕФА и 3 раза становился победителем клубного чемпионата мира.

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Новости спорта, Андрес Иньеста, Новости футбола, ФК Барселона, Футбол.
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