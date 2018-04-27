Симеоне: Игроки Атлетико - герои

Атлетико играл вдесятером против Арсенала с 10-й минуты матча и проигрывал по ходу встречи 0:1, однако в концовке вырвал ничью – 1:1.

Диего Симеоне большую часть игры наблюдал с трибун, поскольку тоже был удален.

"Сложно описать тот эпизод. Арбитр решил удалить Врсалько, а я считал, что игрок Арсенала должен получить желтую. Когда я начал протестовать, он отправил меня на трибуны", — цитирует Симеоне Sky Sports.

"Если честно, я 90 минут был переполнен сильными эмоциями. Игроки Атлетико – герои. То, как они держались 80 минут после длинного сезона – просто невероятно. У меня мурашки по коже, когда я думаю о следующем матче".

Ответный поединок между Атлетико и Арсеналом состоится 3-го мая в Мадриде. Начало – в 22:05 по киевскому времени.