Зидан отреагировал на заявление Иньесты

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о полузащитнике "Барселоны" Андресе Иньесте, который сегодня, 27 апреля, объявил об уходе из каталонской команды по окончании сезона.

"Те два или три раза, когда мы обменивались словами, были очаровательными, поскольку Иньеста не очень общительный. Мне нравятся игроки, которые показывают всё на поле, а за его пределами спокойны. Могу сказать только самое хорошее об Андресе и восхититься его умению играть в футбол. Желаю ему всего наилучшего как в личной жизни, так и в футбольной. Он заслужил "Золотой мяч". Особенно когда выиграл чемпионат мира со сборной Испании", — цитирует Зидана FourFourTwo.